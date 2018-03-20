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20.03.2018  15:28   

Харьковский завхоз наказан за кражи в школе

Приговор Киевского райсуда Харькова от 13 марта опубликован в Едином реестре судебных решений.


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По данным суда, обвиняемый с 2006 года работал заведующим хозяйством Харьковской общеобразовательной школы I-III ступеней №96 Харьковского городского совета. При этом в период с июня по октябрь 2016 злоумышленник украл четыре ноутбука, которые принадлежали школе.

Технику человек сдавал в ломбард. Общая сумма убытков составила почти 40 тыс. грн.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления по ч. 2, ч.3 ст.191 Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы с лишением права занимать должности и заниматься деятельностью, связанной с хозяйственно-распорядительными функциями, на два года. Также он должен компенсировать школе нанесенный ущерб в полном объеме.

Источник:   Киевский райсуд Харькова
 Тэги:  школа, кража, ноутбук, завхоз
 
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