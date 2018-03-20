Неизвестный с молотком рвался в дом харьковчанки (ФОТО)

Женщина получила телесные повреждения.
Около полудня 20 марта патрульным сообщили, что на бульваре Богдана Хмельницкого неизвестный нанес телесные повреждения женщине, после чего пытался попасть в ее дом.
На месте правоохранители опросили пострадавшую и свидетелей происшествия. Во время осмотра прилегающей территории патрульные заметили мужчину, похожего на описанного заявительницей.
В результате поверхностной проверки у мужчины обнаружили молоток.
Обстоятельства происшествия установит следственно-оперативная группа Немышлянского отдела полиции.
В делах не рассчитывайте на быстрый результат, в основном из-за проволочек со стороны партнеров. Достичь взаимопонимания поможет компромисс.
На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Днем ожидается мелкий снег, который к вечеру может усилиться. На дорогах гололедица.
Как обычно, День весеннего равноденствия супербогат на праздники международного масштаба.
влажн.:
давл.:
ветер: