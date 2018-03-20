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20.03.2018  15:35   

Неизвестный с молотком рвался в дом харьковчанки (ФОТО)

Женщина получила телесные повреждения.


// Патрульная полиция

Около полудня 20 марта патрульным сообщили, что на бульваре Богдана Хмельницкого неизвестный нанес телесные повреждения женщине, после чего пытался попасть в ее дом.

На месте правоохранители опросили пострадавшую и свидетелей происшествия. Во время осмотра прилегающей территории патрульные заметили мужчину, похожего на описанного заявительницей.

В результате поверхностной проверки у мужчины обнаружили молоток.

Обстоятельства происшествия установит следственно-оперативная группа Немышлянского отдела полиции.

Тэги:  разбой, полиция, харьков
 
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