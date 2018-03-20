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20.03.2018  16:42   

Пожар в селе Дмитровка: погибла женщина

20 марта в 5:23 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на ул. Дидоренко, 6 в селе Дмитровка Коломакского района.


ГСЧС

Возгорание произошло в деревянном жилом доме в районе дымохода. По предварительным данным  ГСЧС, горели конструкции перекрытия и крыши, а также домашние вещи и мебель на площади 30 кв.м. Внутренние помещения дома были полны дыма.

На  место происшествия было немедленно направлено два пожарно-спасательных отделения с автоцистернами.

Во время работ по пожаротушению пожарные обнаружили тело женщины, 1934 года рождения, к сожалению, не подавала признаков жизни.

Спасатели локализовали огонь уже в 6:28 и еще до 9:33 проводили разборку деревянных конструкций дома, чтобы полностью ликвидировать все очаги горения.

По предварительным данным причиной пожара могло стать нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи и дымохода.

Источник:   ГСЧС в Харьковской области
 Тэги:  пожар, село, харьков, гсчс
 
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