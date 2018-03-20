20.03.2018 16:42

Пожар в селе Дмитровка: погибла женщина

20 марта в 5:23 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на ул. Дидоренко, 6 в селе Дмитровка Коломакского района.



ГСЧС

Возгорание произошло в деревянном жилом доме в районе дымохода. По предварительным данным ГСЧС, горели конструкции перекрытия и крыши, а также домашние вещи и мебель на площади 30 кв.м. Внутренние помещения дома были полны дыма.

На место происшествия было немедленно направлено два пожарно-спасательных отделения с автоцистернами.

Во время работ по пожаротушению пожарные обнаружили тело женщины, 1934 года рождения, к сожалению, не подавала признаков жизни.

Спасатели локализовали огонь уже в 6:28 и еще до 9:33 проводили разборку деревянных конструкций дома, чтобы полностью ликвидировать все очаги горения.

По предварительным данным причиной пожара могло стать нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи и дымохода.