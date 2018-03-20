Под Харьковом гость убил хозяина табуреткой (ФОТО)

Работники Волчанского отдела полиции разоблачили в совершении тяжкого преступления 21-летнего местного жителя.
В полицию от скорой медицинской помощи поступило сообщение о том, что в помещении дома обнаружено тело хозяина дома.
Полицейские установили лицо, причастное к преступлению. Им оказался 21-летний житель Волчанска.
Как выяснилось, парень в состоянии алкогольного опьянения находился в доме потерпевшего. Между мужчинами возник конфликт и драка. В результате злоумышленник нанес хозяину дома несколько ударов кулаками, потом ударил табуреткой по голове. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте.
Вещественные доказательства изъяты.
Следственным открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
В делах не рассчитывайте на быстрый результат, в основном из-за проволочек со стороны партнеров. Достичь взаимопонимания поможет компромисс.
На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Днем ожидается мелкий снег, который к вечеру может усилиться. На дорогах гололедица.
Как обычно, День весеннего равноденствия супербогат на праздники международного масштаба.
влажн.:
давл.:
ветер: