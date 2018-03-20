Главная Новости Криминал и происшествия Житель области хотел угнать машину в Харькове
20.03.2018  17:30   

Житель области хотел угнать машину в Харькове

35-летний житель Змиевского района взломал замок автомобиля, припаркованного у одного из домов на Григоровском шоссе.


// Нацполиция

Поздно вечером 18 марта 40-летний владелец автомобиля Mersedes увидел, что молодого человека, который открыл двери его машины и пытался завести двигатель.

Хозяин авто сразу позвонил в полицию. Полицейские Новобаварского отдела полиции оперативно прибыли на вызов и задержали злоумышленника.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 289 (покушение на незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

Угонщику вручено уведомление о подозрении. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  угон, полиция, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
14.03 Криминал и происшествия На Харьковщине подросток угнал автомобиль 21.02 Криминал и происшествия В Харькове поймали парней, которые угоняли элитные иномарки 24.01 Криминал и происшествия Любители «покатушек» угнали «Славуту»
 
 

Видео

Сезоны стали сдвигаться. Март это уже зимний месяц, а сентябрь - практически лето
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 