20.03.2018 17:30

Житель области хотел угнать машину в Харькове

35-летний житель Змиевского района взломал замок автомобиля, припаркованного у одного из домов на Григоровском шоссе.



// Нацполиция

Поздно вечером 18 марта 40-летний владелец автомобиля Mersedes увидел, что молодого человека, который открыл двери его машины и пытался завести двигатель.

Хозяин авто сразу позвонил в полицию. Полицейские Новобаварского отдела полиции оперативно прибыли на вызов и задержали злоумышленника.



По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 289 (покушение на незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

Угонщику вручено уведомление о подозрении. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.