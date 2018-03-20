Житель области хотел угнать машину в Харькове

35-летний житель Змиевского района взломал замок автомобиля, припаркованного у одного из домов на Григоровском шоссе.
Поздно вечером 18 марта 40-летний владелец автомобиля Mersedes увидел, что молодого человека, который открыл двери его машины и пытался завести двигатель.
Хозяин авто сразу позвонил в полицию. Полицейские Новобаварского отдела полиции оперативно прибыли на вызов и задержали злоумышленника.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 289 (покушение на незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.
Угонщику вручено уведомление о подозрении. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
В делах не рассчитывайте на быстрый результат, в основном из-за проволочек со стороны партнеров. Достичь взаимопонимания поможет компромисс.
На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Днем ожидается мелкий снег, который к вечеру может усилиться. На дорогах гололедица.
Как обычно, День весеннего равноденствия супербогат на праздники международного масштаба.
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