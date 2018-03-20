Lexus врезался в трамвай возле Конного рынка: электротранспорт стоит (ФОТО)

Столкновение произошло около 16:20 20 марта на площади Защитников Украины 7/8.
Патрульные сообщили, что водитель автомобиля Lexus нe придерживался безопасной дистанции и совершил столкновение с трамваем.
В результате ДТП никто нe пострадал.
На водителя автомобиля патрульные составили протокол по ст. 124 КУоАП.
Вину водителя определит суд.
В соцсетях сообщали об остановке движенияя трамваев.
В делах не рассчитывайте на быстрый результат, в основном из-за проволочек со стороны партнеров. Достичь взаимопонимания поможет компромисс.
На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Днем ожидается мелкий снег, который к вечеру может усилиться. На дорогах гололедица.
Как обычно, День весеннего равноденствия супербогат на праздники международного масштаба.
влажн.:
давл.:
ветер: