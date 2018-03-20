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20.03.2018  17:41   

Lexus врезался в трамвай возле Конного рынка: электротранспорт стоит (ФОТО)

Столкновение произошло около 16:20 20 марта на площади Защитников Украины 7/8.


// Харьков LIVE

Патрульные сообщили, что водитель автомобиля Lexus нe придерживался безопасной дистанции и совершил столкновение с трамваем.

В результате ДТП никто нe пострадал.

На водителя автомобиля патрульные составили протокол по ст. 124 КУоАП.

Вину водителя определит суд.

В соцсетях сообщали об остановке движенияя трамваев.

Тэги:  дтп, харьков
 
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