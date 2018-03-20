20.03.2018 17:41

Lexus врезался в трамвай возле Конного рынка: электротранспорт стоит (ФОТО)

Столкновение произошло около 16:20 20 марта на площади Защитников Украины 7/8.



// Харьков LIVE

Патрульные сообщили, что водитель автомобиля Lexus нe придерживался безопасной дистанции и совершил столкновение с трамваем.

В результате ДТП никто нe пострадал.



На водителя автомобиля патрульные составили протокол по ст. 124 КУоАП.



Вину водителя определит суд.



В соцсетях сообщали об остановке движенияя трамваев.