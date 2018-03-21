21.03.2018 10:41

На Московском проспекте Mitsubishi таранил Lanos

Столкновение произошло около одиннадцати часов вечера 20 марта в районе дома 93 по Московскому проспекту.



// Патрульная полиция

Как сообщили в патрульнй полиции, водитель автомобиля Mitsubishi Lancer не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с и автомобилем Daewoo Lanos.

Пострадавших в дорожно-транспортном происшествии нет.



На водителя Mitsubishi полицейские составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.



Вину водителя определит суд.