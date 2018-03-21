Главная Новости Криминал и происшествия На Московском проспекте Mitsubishi таранил Lanos
21.03.2018  10:41   

На Московском проспекте Mitsubishi таранил Lanos

Столкновение произошло около одиннадцати часов вечера 20 марта в районе дома 93 по Московскому проспекту.


// Патрульная полиция

Как сообщили в патрульнй полиции, водитель автомобиля Mitsubishi Lancer не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с  и автомобилем Daewoo Lanos.

Пострадавших в дорожно-транспортном происшествии нет.

На водителя Mitsubishi полицейские составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.

Вину водителя определит суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
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