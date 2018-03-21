На Московском проспекте Mitsubishi таранил Lanos

Столкновение произошло около одиннадцати часов вечера 20 марта в районе дома 93 по Московскому проспекту.
Как сообщили в патрульнй полиции, водитель автомобиля Mitsubishi Lancer не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с и автомобилем Daewoo Lanos.
Пострадавших в дорожно-транспортном происшествии нет.
На водителя Mitsubishi полицейские составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.
Вину водителя определит суд.
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Ночью и утром сильный снег, на юге области – с дождем. Днем небольшой снег. Снежные заносы, на дорогах гололедица.
Сегодня профессиональные праздники отмечают поэты, артисты театров кукол и ликвидаторы расовой дискриминации.
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