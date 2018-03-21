В Харькове случился пожар в общежитии

20 марта в 21:09 произошел пожар в одном из студенческих общежитий на пр. Юбилейном, 48/1.
Из сообщения стало известно о возгорании на пятом этаже девятиэтажного здания.
На место вызова сразу направили 4 оперативные отделения пожарно-спасательной службы на автоцистернах. При проведении разведки было установлено, что пожар возник в жилой комнате. Огонь охватил домашние вещи на площади 5 кв.м. В результате горения образовалось сильное задымление, которое попало в лестничную клетку и распространилось на верхние этажи.
Во время проверки спасатели удалили дым с лестничной клетки и выяснили, что почти все жители успели вовремя самостоятельно эвакуироваться наружу, но 1 человек остался в своей комнате на девятом этаже. Он находился у окна. Пожарные немедленно вывели его на свежий воздух, спасая от отравления продуктами горения.
В 21:42 одним пожарным стволом огонь был локализован и за 6 минут - ликвидирован.
Причина возникновения пожара выясняется.
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