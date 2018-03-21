Главная Новости Криминал и происшествия В Харькове случился пожар в общежитии
21.03.2018  11:01   

В Харькове случился пожар в общежитии

20 марта в 21:09 произошел пожар в одном из студенческих общежитий на пр. Юбилейном, 48/1.


ГСЧС

Из сообщения стало известно о возгорании на пятом этаже девятиэтажного здания.

На место вызова сразу направили 4 оперативные отделения пожарно-спасательной службы на автоцистернах. При проведении разведки было установлено, что пожар возник в жилой комнате. Огонь охватил домашние вещи на площади 5 кв.м. В результате горения образовалось сильное задымление, которое попало в лестничную клетку и распространилось на верхние этажи.

Во время проверки спасатели удалили дым с лестничной клетки и выяснили, что почти все жители успели вовремя самостоятельно эвакуироваться наружу, но 1 человек остался в своей комнате на девятом этаже. Он находился у окна. Пожарные немедленно вывели его на свежий воздух, спасая от отравления продуктами горения.

В 21:42 одним пожарным стволом огонь был локализован и за 6 минут - ликвидирован.

Причина возникновения пожара выясняется.

Источник:   ГСЧС в Харьковской области
 Тэги:  пожар, студент, харьков, спастели
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
20.03 Криминал и происшествия Пожар в селе Дмитровка: погибла женщина 19.03 Криминал и происшествия Пожарные по автолестнице лезли на восьмой этаж, чтобы спасти 81-летнего мужчину 17.03 Криминал и происшествия Ночью под многоэтажкой Салтовки горели атомобили (ВИДЕО, ФОТО)
 
 

Видео

Коммунальные службы Харькова готовы к очередному испытанию
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 