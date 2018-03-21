21.03.2018 11:18

Спасатели помогли водителям под Старым Салтовом

Было вытащено 2 машины, которые застряли в снежном сугробе.



ГСЧС

20 марта к спасателям 38-го Государственного пожарно-спасательного поста, в поселке Старый Салтов Волчанского района, поступила просьба оказать помощь водителям легковушек в преодолении снежных препятствий. Они застряли в снежных сугробах возле села Песчаное соседнего Чугуевского района.

Спасатели автомобилем повышенной проходимости на базе ЗИЛ-131 изъяли из проблемного участка дороги 2 автомобиля: ВАЗ 2109 и ВАЗ 2101, в которых находилось 5 человек. После оказанной помощи водители смогли самостоятельно продолжить движение.