Автомобиль ВАЗ-2108 привлек внимание полицейских, нарушив правила дорожного движения.
Инцидент произошел вечером 20 марта в Новобаварском районе.
Во время проверки документов оказалось, что у водителя нет водительского удостоверения.
Кроме этого, мужчина вел сeбe подозрительно. Поверхностный осмотр автомобиля выявил более 80 пакeтиков в похожим на наркотическое веществом и пнeвматический пистолeт.
Для провeдeння соответствующих следственных действий патрульные вызвали на место следственно-опeративную группу.
Будьте осторожны: сегодня звезды склоняют к всевозможным «разборкам», придиркам и как результат – обидам и конфликтам с близкими людьми.
Ночью и утром сильный снег, на юге области – с дождем. Днем небольшой снег. Снежные заносы, на дорогах гололедица.
Сегодня профессиональные праздники отмечают поэты, артисты театров кукол и ликвидаторы расовой дискриминации.
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