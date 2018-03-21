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21.03.2018  15:15   

На улице Мира у водителя изъяли пистолет

У 29-летнего харьковчанина нашли в салоне автомобиля устройство для отстрела резиновых пуль и патроны.


Global Look Press
Как сообщили в отделе коммуникации ГУ Нп Харкьовской области, вечером на улице Мира за нарушение правил дорожного движения был остановлен легковой автомобиль «Daewoo Lanos» под управлением 29-летнего водителя. В салоне также находилась пассажирка, 53-летняя жительница Харькова.
 
При осмотре транспортного средства полицейские обнаружили устройство для отстрела резиновых пуль и 10 резиновых патронов. На оружии полицейские обнаружили признаки переработки.
Вещественное доказательство направлено на экспертизу.
 
Принадлежность и цель приобретения оружия устанавливается.
 
По данному факту следователем Индустриального отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.
Источник:   ГУНП
 Тэги:  пистолет, харьков, водитель
 
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