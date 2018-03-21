21.03.2018 15:15

На улице Мира у водителя изъяли пистолет

У 29-летнего харьковчанина нашли в салоне автомобиля устройство для отстрела резиновых пуль и патроны.



Global Look Press

Как сообщили в отделе коммуникации ГУ Нп Харкьовской области, вечером на улице Мира за нарушение правил дорожного движения был остановлен легковой автомобиль «Daewoo Lanos» под управлением 29-летнего водителя. В салоне также находилась пассажирка, 53-летняя жительница Харькова.

При осмотре транспортного средства полицейские обнаружили устройство для отстрела резиновых пуль и 10 резиновых патронов. На оружии полицейские обнаружили признаки переработки.

Вещественное доказательство направлено на экспертизу.

Принадлежность и цель приобретения оружия устанавливается.

По данному факту следователем Индустриального отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.