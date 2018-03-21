21.03.2018 16:01

Слушают первого свидетеля ДТП на Сумской

В Киевском районном суде Харькова проходит очередное заседание суда по делу о ДТП на Сумской 18 октября.



// УНН

Об этом сообщил корреспондент УНН.

«Я стоял за Volkswagen на перекрестке. Справой стороны увидел, как едет машина, со стороны "Детского мира" на Сумской. Это был Lexus. Перед перекрестком я увидел, как и Lexus, и Volkswagen ускорились. Произошло столкновение. Я проехал перекресток, припарковал машину и бросился на помощь людям. На обочине лежало много людей. Женщина вся в крови пыталась встать, но я ей не дал. Потом приехали "скорые". Стоп-линии не было - она ​​была стертой. Конкретно, когда поехал Touareg (на сигнал светофора) - я не помню, я не увидел этого. Lexus несся очень быстро. Когда несся Lexus - горел нам зеленый уже. Когда Lexus выехал на перекресток, он начал уходить вправо, ближе к обочине и ускоряться», - рассказал свидетель.

Стоит отметить, что Метелин - первый из 15 свидетелей ДТП от стороны обвинения, кого допросит суд. На допрос будут вызваны еще 14 свидетелей.

Напомним, 21 марта Киевский райсуд Харькова продолжил заседание в уголовном производстве по обвинению Елены Зайцевой и Геннадия Дронова по делу о смертельной ДТП в Харькове.