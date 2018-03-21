Слушают первого свидетеля ДТП на Сумской

В Киевском районном суде Харькова проходит очередное заседание суда по делу о ДТП на Сумской 18 октября.
Об этом сообщил корреспондент УНН.
«Я стоял за Volkswagen на перекрестке. Справой стороны увидел, как едет машина, со стороны "Детского мира" на Сумской. Это был Lexus. Перед перекрестком я увидел, как и Lexus, и Volkswagen ускорились. Произошло столкновение. Я проехал перекресток, припарковал машину и бросился на помощь людям. На обочине лежало много людей. Женщина вся в крови пыталась встать, но я ей не дал. Потом приехали "скорые". Стоп-линии не было - она была стертой. Конкретно, когда поехал Touareg (на сигнал светофора) - я не помню, я не увидел этого. Lexus несся очень быстро. Когда несся Lexus - горел нам зеленый уже. Когда Lexus выехал на перекресток, он начал уходить вправо, ближе к обочине и ускоряться», - рассказал свидетель.
Стоит отметить, что Метелин - первый из 15 свидетелей ДТП от стороны обвинения, кого допросит суд. На допрос будут вызваны еще 14 свидетелей.
Напомним, 21 марта Киевский райсуд Харькова продолжил заседание в уголовном производстве по обвинению Елены Зайцевой и Геннадия Дронова по делу о смертельной ДТП в Харькове.
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