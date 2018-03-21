На Харьковщине мужчина обокрал односельчанку

Женщина сообщила, что у нее из дома пропал мобильный телефон и 1000 гривен.
Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП Харьковской области, об инциденте рассказала потерпевшая 72-летняя местная жительница.
В совершении кражи подозревают 52-летнего жителя села Мартовое. Мужчина не стал отрицать своей вины и признался в совершении преступления.
Вещественные доказательства изъяты.
Следователем открыто уголовное производство по ч.3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 6 лет. Мужчине сообщено о подозрении. В отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Будьте осторожны: сегодня звезды склоняют к всевозможным «разборкам», придиркам и как результат – обидам и конфликтам с близкими людьми.
Ночью и утром сильный снег, на юге области – с дождем. Днем небольшой снег. Снежные заносы, на дорогах гололедица.
Сегодня профессиональные праздники отмечают поэты, артисты театров кукол и ликвидаторы расовой дискриминации.
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