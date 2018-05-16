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16.05.2018  11:39   

Ночью Chery протаранил киоск (ФОТО)

Водителя госпитализировали.


// twitter.com/h_kharkov

Авария произошла около часа ночи 16 мая на перекрестке улицы Москалевской и переулка Богомольца, сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

По предварительной информации, водитель автомобиля «Chery» совершил наезд на торговый киоск.

Медики госпитализировали водителя в больницу.

Обстоятельства происшествия устанавливала следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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