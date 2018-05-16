Ночью Chery протаранил киоск (ФОТО)

Водителя госпитализировали.
Авария произошла около часа ночи 16 мая на перекрестке улицы Москалевской и переулка Богомольца, сообщили в пресс-службе патрульной полиции.
По предварительной информации, водитель автомобиля «Chery» совершил наезд на торговый киоск.
Медики госпитализировали водителя в больницу.
Обстоятельства происшествия устанавливала следственно-оперативная группа.
Звезды советуют потратить день на домашние дела или проекты, не предполагающие глубоких эмоций, особенно негативных.
И суббота, и воскресенье будут преимущественно пасмурными. Кратковременные дожди с грозой продолжат захватывать врасплох.
Ежегодно 20 мая в Украине отмечается День банковского работника.
влажн.:
давл.:
ветер: