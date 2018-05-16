16.05.2018 11:39

Ночью Chery протаранил киоск (ФОТО)

Водителя госпитализировали.



// twitter.com/h_kharkov

Авария произошла около часа ночи 16 мая на перекрестке улицы Москалевской и переулка Богомольца, сообщили в пресс-службе патрульной полиции.



По предварительной информации, водитель автомобиля «Chery» совершил наезд на торговый киоск.



Медики госпитализировали водителя в больницу.



Обстоятельства происшествия устанавливала следственно-оперативная группа.