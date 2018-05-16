На Баварии Lanos врезался в дерево

Столкновение произошло 15 мая около десяти часов вечера на проспекте Любви Малой, 91.
По предварительной информации, водитель автомобиля Daewoo Lanos совершил наезд на препятствие – дерево.
Водителя автомобиля медики госпитализировали в больницу.
Обстоятельства происшествия устанавливала следственно-оперативная группа.
Звезды советуют потратить день на домашние дела или проекты, не предполагающие глубоких эмоций, особенно негативных.
И суббота, и воскресенье будут преимущественно пасмурными. Кратковременные дожди с грозой продолжат захватывать врасплох.
Ежегодно 20 мая в Украине отмечается День банковского работника.
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