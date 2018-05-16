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16.05.2018  11:58   

На Баварии Lanos врезался в дерево

Столкновение произошло 15 мая около десяти часов вечера на проспекте Любви Малой, 91.


// Патрульная полиция

По предварительной информации, водитель автомобиля Daewoo Lanos совершил наезд на препятствие  – дерево.

Водителя автомобиля медики госпитализировали в больницу.

Обстоятельства происшествия устанавливала следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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