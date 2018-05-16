16.05.2018 12:27

Пьяный рабочий угнал КамАЗ и оставил без газа поселок под Харьковом (ФОТО)

На сегодняшний день газоснабжение восстановлено.



// Нацполиция

Авария произошла 12 мая в селе Нагорное Зачепиловского района.

В полицию обратился 48-летний мужчина, который сообщил об исчезновении автомобиля «КамАЗ», який каходился на территории складов в селе Нагорное.

За совершение преступления сотрудники полиции задержали 30-летнего наемного работника данного предприятия.

Он угнал транспорт в состоянии алкогольного опьянения и во время движения повредил линию электропоры и газовую сеть.

В результате происшествия без газа остались жители населенного пункта. На сегодняшний день газоснабжение восстановлено.



Следователем открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладению транспортным средством) и по ч.1 ст. 292 (повреждение объектов магистральных или промышленных нефте-, газо-, конденсатопроводов и нефтепродуктопроводов) уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 5 лет лишение свободы.