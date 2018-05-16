Главная Новости Криминал и происшествия 19-летний парень украл у односельчанки велосипеды
16.05.2018  13:30   

19-летний парень украл у односельчанки велосипеды

Парень проник в гараж, откуда вынес два велосипеда, металлические изделия и другие вещи.


// Нацполиция

В дежурную часть районной полиции обратилась 36-летняя жительница села Пришиб Балаклейского района. Заявительница сообщила, что неизвестные обокрали ее домовладение.

Принятыми мерами работники группы реагирования патрульной полиции установили личность злоумышленника. Им оказался 19-летний безработный сосед потерпевшей.

Как выяснилось, злоумышленник воспользовался отсутствием хозяев, срезал болгаркой замок на воротах и ​​проник во двор дома. Сорвав запорное устройство в гараже, мужчина забрал из него 2 велосипеда, изделия из металла и другие вещи.

Похищенное собирался продать, но не успел.

Свои действия мужчина объяснил отсутствием денег. Вещественные доказательства изъяты.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет.

Следствие продолжается.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  кража, полиция, харьков
 
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