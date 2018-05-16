19-летний парень украл у односельчанки велосипеды

Парень проник в гараж, откуда вынес два велосипеда, металлические изделия и другие вещи.
В дежурную часть районной полиции обратилась 36-летняя жительница села Пришиб Балаклейского района. Заявительница сообщила, что неизвестные обокрали ее домовладение.
Принятыми мерами работники группы реагирования патрульной полиции установили личность злоумышленника. Им оказался 19-летний безработный сосед потерпевшей.
Как выяснилось, злоумышленник воспользовался отсутствием хозяев, срезал болгаркой замок на воротах и проник во двор дома. Сорвав запорное устройство в гараже, мужчина забрал из него 2 велосипеда, изделия из металла и другие вещи.
Похищенное собирался продать, но не успел.
Свои действия мужчина объяснил отсутствием денег. Вещественные доказательства изъяты.
Следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет.
Следствие продолжается.
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