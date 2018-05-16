16.05.2018 13:30

19-летний парень украл у односельчанки велосипеды

Парень проник в гараж, откуда вынес два велосипеда, металлические изделия и другие вещи.



// Нацполиция

В дежурную часть районной полиции обратилась 36-летняя жительница села Пришиб Балаклейского района. Заявительница сообщила, что неизвестные обокрали ее домовладение.



Принятыми мерами работники группы реагирования патрульной полиции установили личность злоумышленника. Им оказался 19-летний безработный сосед потерпевшей.



Как выяснилось, злоумышленник воспользовался отсутствием хозяев, срезал болгаркой замок на воротах и ​​проник во двор дома. Сорвав запорное устройство в гараже, мужчина забрал из него 2 велосипеда, изделия из металла и другие вещи.



Похищенное собирался продать, но не успел.



Свои действия мужчина объяснил отсутствием денег. Вещественные доказательства изъяты.



Следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет.



Следствие продолжается.