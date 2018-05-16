16.05.2018 14:01

За незарегистрированное ружье мужчине грозит до семи лет тюрьмы

У 34-летнего жителя села Руновщина Зачепиловского района полицейские изъяли оружие и боеприпасы.



// Нацполиция

В полицию поступило заявление от жителя района. Он сообщил, что его знакомый дома хранит незарегистрированное огнестрельное оружие.

Во время санкционированного обыска квартиры 34-летнего мужчины полицейские обнаружили охотничье ружье «ИЖ», 45 патронов и 3 банки пороха.



Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу.



Следственным открыто уголовное производство по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.