За незарегистрированное ружье мужчине грозит до семи лет тюрьмы

У 34-летнего жителя села Руновщина Зачепиловского района полицейские изъяли оружие и боеприпасы.
В полицию поступило заявление от жителя района. Он сообщил, что его знакомый дома хранит незарегистрированное огнестрельное оружие.
Во время санкционированного обыска квартиры 34-летнего мужчины полицейские обнаружили охотничье ружье «ИЖ», 45 патронов и 3 банки пороха.
Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу.
Следственным открыто уголовное производство по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.
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