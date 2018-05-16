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16.05.2018  14:01   

За незарегистрированное ружье мужчине грозит до семи лет тюрьмы

У 34-летнего жителя села Руновщина Зачепиловского района полицейские изъяли оружие и боеприпасы.


// Нацполиция

В полицию поступило заявление от жителя района. Он сообщил, что его знакомый дома хранит незарегистрированное огнестрельное оружие.

Во время санкционированного обыска квартиры 34-летнего мужчины полицейские обнаружили охотничье ружье «ИЖ», 45 патронов и 3 банки пороха.

Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу.

Следственным открыто уголовное производство по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  оружие, патроны, полиция, харьков
 
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