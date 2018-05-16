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16.05.2018  14:30   

У аграриев украли центнер металла

В Балаклейском районе мужчина обокрал сельскохозяйственное предприятие.


// Нацполиция

В полицию поступило сообщение от управляющего сельскохозяйственным предприятием. Заявитель рассказал, что на склад проникли неизвестные и украли пять металлических листов по 20 килограммов каждый.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции установили личность вора. Им оказался 40-летний безработный житель районного центра, который не первый раз попал в поле зрения правоохранителей за имущественные правонарушения. В прошлом месяце он был задержан при попытке обокрасть складское помещение.

Похищенное злоумышленник сдал в пункт приема металлолома. Вещественное доказательство - металлические листы - следователи изъяли.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Следственные действия продолжаются.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  кража, полиция, харьков
 
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