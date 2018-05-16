Харьковский коп торговал служебной информацией

Оперативники внутренней безопасности Национальной полиции Украины установили полицейского Харьковщины, который копировал сведения для служебного использования и пересылал их «заказчикам» через один из мессенджеров.
Работникам Ровенского управления Департамента внутренней безопасности НПУ оперативным путем стало известно о противоправных действиях одного из сотрудников патрульной полиции Харькова. Полицейский пересылал служебную информацию, к которой имел доступ, заказчикам - жителям Ровенской области.
Правоохранители установили, что к утечке причастен 24-летний инспектор УПП харьковской полиции. За денежное вознаграждение полицейский посылал заинтересованным лицам необходимую информацию, которая обрабатывается и хранится на автоматизированных системах МВД, смс-сообщением через один из мессенджеров.
По разоблаченным факту следственным отделом Ровенского ОП ГУНП в области было начато уголовное производство.
Лейтенанта полиции задержали после очередной незаконной сделки. При осмотре у патрульного было обнаружено и изъято банковские карточки, на которые он получал «расчет» за выполненный заказ.
В настоящее время следователями ровенской полиции патрульному объявлено подозрение по ч.2 ст.362 (Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней) Уголовного кодекса Украины.
Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок с конфискацией программных или технических средств, с помощью которых были осуществлены несанкционированные перехват или копирование информации.
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