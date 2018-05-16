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16.05.2018  16:44   

Молодой человек, который ранил ножом знакомого, задержан полицией

Предварительно, 18-летний харьковчанин ранил своего товарища в ходе конфликта, который начался из-за девушки.


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Информация о том, что в больницу доставлен 18-летний житель города Харьков с ножевыми ранениями поступила в дежурную часть Шевченковского отдела полиции 15 мая около 22:20.

Сотрудники следственно-оперативной группы оперативно установили обстоятельства происшествия.

Заместитель начальника Шевченковского отдела полиции Андрей Грязев рассказал, что между парнями завязалась ссора. В результате задержанный достал нож и нанес оппоненту ранения.

Факт события внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 15 ч.1 ст.115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 15 лет. Мужчине сообщено о подозрении в совершении данного преступления. Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.

Источник:   Полиция Харьковщины
 Тэги:  мужчин, нож, ранение, полиция, харьков
 
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