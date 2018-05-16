16.05.2018 17:47

Харьковские полицейские в течение суток раскрыли убийство женщины (ФОТО)

Женщина работала учительницей в одном из учебных заведений города. О том, что сотрудница не вышла на работу, в дежурную часть Шевченковского отдела полиции сообщили ее коллеги.



// Facebook

По месту жительства харьковчанки выехали сотрудники патрульной полиции. В квартире, расположенной на улице Клочковская, полицейские обнаружили тело 53-летней хозяйки дома. На шее погибшей была веревка.

Сотрудникам Шевченковского отдела полиции понадобилось несколько часов, чтобы установить личность злоумышленника и его местонахождение. Им оказался 41-летний гражданин другого государства. Мужчина делал ремонт в квартире погибшей.

«В день убийства мужчина пришел к женщине, чтобы забрать у нее деньги, которые она якобы была ему должна за ремонт, - рассказал заместитель начальника Шевченковского ОП Андрей Грязев. - Между ними завязался конфликт. В результате мужчина схватил веревку и задушил хозяйку дома. Мужчина снял с женщины золотые серьги, прихватил телефон, банковскую карточку и скрылся».

Факт события внесены в Единый реестр досудебных расследований по п.6 ч.2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Он содержится в изоляторе временного содержания. Следственные действия продолжаются.