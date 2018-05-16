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16.05.2018  17:31   

Ночью из харьковского магазина пытались вынести сумку мобильных телефонов

Патрульные совместно с охранником магазина задержали мужчину с большим количеством вероятно украденных мобильных телефонов.


// Патрульная полиция

Происшествие случилось около трех часов ночи 16 апреля.

Полицeйские получили вызов в один из магазинов, находящихся на улице Полтавский Шлях. Правоохранителей вызвал охранник, который увидел неизвестного, складирующего мобильные тeлeфоны в сумку.

Мужчина с телефонами попытался скрыться, но был задержан патрульными и охранником.

Обстоятельства произошедшего установит следствие.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  кража, полиция, харьков
 
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