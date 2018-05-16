Ночью из харьковского магазина пытались вынести сумку мобильных телефонов

Патрульные совместно с охранником магазина задержали мужчину с большим количеством вероятно украденных мобильных телефонов.
Происшествие случилось около трех часов ночи 16 апреля.
Полицeйские получили вызов в один из магазинов, находящихся на улице Полтавский Шлях. Правоохранителей вызвал охранник, который увидел неизвестного, складирующего мобильные тeлeфоны в сумку.
Мужчина с телефонами попытался скрыться, но был задержан патрульными и охранником.
Обстоятельства произошедшего установит следствие.
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