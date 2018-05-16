16.05.2018 17:31

Ночью из харьковского магазина пытались вынести сумку мобильных телефонов

Патрульные совместно с охранником магазина задержали мужчину с большим количеством вероятно украденных мобильных телефонов.



// Патрульная полиция

Происшествие случилось около трех часов ночи 16 апреля.

Полицeйские получили вызов в один из магазинов, находящихся на улице Полтавский Шлях. Правоохранителей вызвал охранник, который увидел неизвестного, складирующего мобильные тeлeфоны в сумку.

Мужчина с телефонами попытался скрыться, но был задержан патрульными и охранником.



Обстоятельства произошедшего установит следствие.