На поселке Жуковского заминировали бизнес-центр, полиция сообщила еще о трех заминированиях

Информация о том, что в зданиях заложена взрывчатка, поступило в Главное управление Национальной полиции в Харьковской области 17 мая около 9.30.

В сообщениях было указано, что взрывчатку заложено в помещениях бизнес-центров на улицах Академика Проскуры, Свободы (бывш. Иванова), Алчевских и Богдана Хмельницкого.