17.05.2018 11:17
На поселке Жуковского заминировали бизнес-центр, полиция сообщила еще о трех заминированиях
Правоохранители проверяют информацию о заминировании четырех бизнес-центров в Харькове
На поселке Жуковского заминировали бизнес-центр, полиция сообщила еще о трех заминированиях
Информация о том, что в зданиях заложена взрывчатка, поступило в Главное управление Национальной полиции в Харьковской области 17 мая около 9.30.
В сообщениях было указано, что взрывчатку заложено в помещениях бизнес-центров на улицах Академика Проскуры, Свободы (бывш. Иванова), Алчевских и Богдана Хмельницкого.
В частности, улице Академика Проскуры, 1 «заминировали» БЦ Telesens, на Богдана Хмельницкого – БЦ «Протон», на Свободы – БЦ «Параллель 50», на Алчевских – офисный центр «Авалон».
На место происшествия для проверки информации выехали следственно-оперативные группы, кинологическая служба, эксперты-криминалисты и взрывотехники. Проводится осмотр помещений.
Информация внесена в журнал единого учета правонарушений. Проверка продолжается.