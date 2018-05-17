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17.05.2018  11:17   

На поселке Жуковского заминировали бизнес-центр, полиция сообщила еще о трех заминированиях

Правоохранители проверяют информацию о заминировании четырех бизнес-центров в Харькове


На поселке Жуковского заминировали бизнес-центр, полиция сообщила еще о трех заминированиях
Информация о том, что в зданиях заложена взрывчатка, поступило в Главное управление Национальной полиции в Харьковской области 17 мая около 9.30.

В сообщениях было указано, что взрывчатку заложено в помещениях бизнес-центров на улицах Академика Проскуры, Свободы (бывш. Иванова), Алчевских и Богдана Хмельницкого.

В частности, улице Академика Проскуры, 1 «заминировали» БЦ Telesens, на Богдана Хмельницкого – БЦ «Протон», на Свободы – БЦ «Параллель 50», на Алчевских – офисный центр «Авалон».

На место происшествия для проверки информации выехали следственно-оперативные группы, кинологическая служба, эксперты-криминалисты и взрывотехники. Проводится осмотр помещений.

Информация внесена в журнал единого учета правонарушений. Проверка продолжается.

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Тэги:  заминирование, харьков
 
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