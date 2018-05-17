Главная Новости Криминал и происшествия Возле Острова на Журавлевке насмерть сбили пешехода (ФОТО)
17.05.2018  10:49   

Возле Острова на Журавлевке насмерть сбили пешехода (ФОТО)

Авария произошла около половины восьмого утра 17 мая на улице Героев Труда, 2/48а.


// facebook.com/myharkov

28-летний водитель автомобиля «Audi» совершил наезд на 72-летнюю женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

От полученных повреждений пострадавшая погибла. Предварительно установлено, что водитель превысил разрешенную скорость движения.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета правонарушений Киевского отдела полиции.

Водителя сейчас опрашивают сотрудники следственно-оперативной группы. Решается вопрос о квалификации данного события по Уголовному кодексу Украины.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.


Фото: ГУ НП
 

Тэги:  дтп, харьков
 
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