17.05.2018 12:00

Под обещанием скидки мошенники выманивали деньги у пенсионеров (ФОТО)

Общая сумма ущерба, причиненного преступниками, составляет более 500 000 гривен.



// Нацполиция

Отделом расследования особо важных дел и преступлений, совершенных организованными группами, преступными организациями следственного управления совместно с Управлением уголовного розыска ГУНП в Харьковской области, под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области завершено досудебное расследование по уголовному производству в отношении членов организованной преступной группы с межрегиональными связями, в состав которой входило около 20 человек.

Преступную группу летом 2017 создали 3 женщины из Луганской и Донецкой областей, неоднократно судимые за различные преступления, в том числе мошенничества. К своей схеме они привлекли жителей других регионов страны. Почти все они ранее судимы, сообщили в областной прокуратуре.



Участники мошеннической схемы находили своих потенциальных жертв - в основном пожилых людей - вблизи супермаркетов. Подходили к ним под предлогом проведения акций на товары. Так, пострадавшим предлагался конверт, в котором якобы находилась карточка на скидку в 50% на все товары в магазине. Для того, чтобы ее получить, жертвы должны были выполнить два условия: доказать свою платежеспособность и активировать карточку. То есть, в конверт с карточкой клиент должен положить определенную сумму денег (размер суммы влиял на скидку или на другие условия). Затем пакет запаковывался и возвращался владельцу денег. Однако потерпевшие не догадывались, что в конверте средств уже нет - их незаметно подменяли «куклами». На следующий день необходимо было явиться по указанному адресу и активировать карточку. Тогда же хозяин должен был вернуть свои деньги. Однако, когда на следующий день люди хотели активировать карту, выяснялось, что никакой акции не проводилось, а в конверте вместо денег - нарезанные бумажки.



В организацию входило 4 подгруппы, которые действовали в разных региональных центрах. В каждой из них «работали» по 3-4 человека.



Во время досудебного расследования задокументировано 15 фактов преступной деятельности указанной группы. Общая сумма ущерба, причиненного преступниками, составляет более 500 000 гривен.

Сейчас следствием установлены все 18 человек, причастных к мошеннической схеме. Двое подозреваемых - 28-летняя женщина и 32-летний мужчина - на сегодняшний день находятся в розыске.



Ранее 5 человек, принимавших участие в отдельных эпизодах деятельности группы, уже получили приговоры по ч. 2 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Уголовное производство в отношении еще одного мошенника-исполнителя сейчас находится на рассмотрении Московского районного суда Харькова.

