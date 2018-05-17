17.05.2018 12:57

Пропавшую из психоневрологического интерната пациентку нашли в Донецкой области

Женщину опознали по фото, размещенным в социальных сетях.



// Facebook

Напомним, что 5 мая в Изюмский отдел полиции поступило сообщение от врачей Оскольского психоневрологического интерната. Медики рассказали, что 62-летняя женщина самовольно покинула заведение и скрылась в неизвестном направлении.



15 мая правоохранителям поступило сообщение из Славянского отдела полиции Донецкой области о том, что граждане узнали разыскиваемую по фотографиям в социальных сетях и позвонили в полицию.



Сейчас женщина возвращена в медицинское учреждение. Она находится в удовлетворительном состоянии.