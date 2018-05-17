Пропавшую из психоневрологического интерната пациентку нашли в Донецкой области

Женщину опознали по фото, размещенным в социальных сетях.
Напомним, что 5 мая в Изюмский отдел полиции поступило сообщение от врачей Оскольского психоневрологического интерната. Медики рассказали, что 62-летняя женщина самовольно покинула заведение и скрылась в неизвестном направлении.
15 мая правоохранителям поступило сообщение из Славянского отдела полиции Донецкой области о том, что граждане узнали разыскиваемую по фотографиям в социальных сетях и позвонили в полицию.
Сейчас женщина возвращена в медицинское учреждение. Она находится в удовлетворительном состоянии.
Звезды советуют потратить день на домашние дела или проекты, не предполагающие глубоких эмоций, особенно негативных.
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Ежегодно 20 мая в Украине отмечается День банковского работника.
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