17.05.2018 14:00

Полицейские изъяли у мужчины посылку с психотропным веществом (ФОТО)

На станции Основа правоохранители разоблачили мужчину, который имел при себе более 200 граммов вещества «PVP».



// Нацполиция

Как установили следователи, 27-летний житель другой области через сеть Интернет заказал наркотики и приехал за товаром в Харьков. На автовокзале мужчину остановили сотрудники полиции. В его сумке были обнаружены полимерные пакеты с кристаллическим веществом.



Согласно заключению судебной экспертизы указанные кристаллы содержит в своем составе психотропное вещество PVP, общей массой 222 грамма.



Следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Следствие продолжается.