На проспекте Гагарина у пенсионера выхватили барсетку

Злоумышленником оказался 30-летний ранее судимый харьковчанин.
16 мая в полицию обратился 68-летний житель поселка Покотиловка. Мужчина сообщил, что на проспекте Гагарина в Харькове неизвестный вырвал из его рук барсетку, в которой находилось 2 мобильных телефона, банковские карточки и документы.
По предоставленным приметам сотрудники патрульной полиции оперативно задержали злоумышленника неподалеку от места происшествия. На место также прибыла следственно-оперативная группа Слободского отдела полиции, задокументировала факт преступления.
30-летний ранее судимый харьковчанин сознался в содеянном. Полицейские установили, что злоумышленник вытащил из барсетки мобильные телефоны и выбросил ее недалеко от места совершения преступления.
Вещественные доказательства изъяты.
Следователем Слободского отдела полиции открыто уголовное производство по ч.2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 6 лет. В настоящее время решается вопрос об уведомлении о подозрении и избрании меры пресечения в отношении злоумышленника.
Следствие продолжается.
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