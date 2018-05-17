На харьковском вокзале четырехлапый пограничник задержал наркомана (ФОТО)

Пограничники Харьковского отряда совместно с сотрудниками Национальной полиции обнаружили вещество, похожее на наркотическое.
Во время патрулирования правоохранители осматривали здание вокзала со служебной собакой, натренированной на поиск наркотических веществ.
В одном из помещений пес среагировал на 39-летнего мужчину.
В ходе осмотра личных вещей мужчины, в наплечной сумке, правоохранители обнаружили один бумажный пакет с веществом серо-зеленого цвета растительного происхождения. Общий вес обнаруженного вещества составил 20 граммов.
Сейчас «зелье» изъято и передано вместе с владельцем сотрудникам Национальной полиции. Продолжается экспертиза.
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