Азербайджанец, обвиняемый в торговле людьми, пытался сбежать в Россию

Иностранца задержали ночью пограничники Харьковского отряда.
В пункт пропуска «Плетеневка» пешком прибыл гражданин Азербайджана, 1998 года рождения. Он направлялся в Россию.
Во время проверки документов пограничники установили, что он, согласно постановления суда, должен находится под домашним арестом по месту жительства в Киеве.
Иностранца подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст.149 УК «Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека».
Пограничники задержали правонарушителя и проинформировали об этом представителей Национальной полиции, которым впоследствии и передали мужчину.
Звезды советуют потратить день на домашние дела или проекты, не предполагающие глубоких эмоций, особенно негативных.
И суббота, и воскресенье будут преимущественно пасмурными. Кратковременные дожди с грозой продолжат захватывать врасплох.
Ежегодно 20 мая в Украине отмечается День банковского работника.
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