17.05.2018 17:01

Азербайджанец, обвиняемый в торговле людьми, пытался сбежать в Россию

Иностранца задержали ночью пограничники Харьковского отряда.



// Госпогранслужба

В пункт пропуска «Плетеневка» пешком прибыл гражданин Азербайджана, 1998 года рождения. Он направлялся в Россию.



Во время проверки документов пограничники установили, что он, согласно постановления суда, должен находится под домашним арестом по месту жительства в Киеве.



Иностранца подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст.149 УК «Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека».



Пограничники задержали правонарушителя и проинформировали об этом представителей Национальной полиции, которым впоследствии и передали мужчину.