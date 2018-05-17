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17.05.2018  17:01   

Азербайджанец, обвиняемый в торговле людьми, пытался сбежать в Россию

Иностранца задержали ночью пограничники Харьковского отряда.


// Госпогранслужба

В пункт пропуска «Плетеневка» пешком прибыл гражданин Азербайджана, 1998 года рождения. Он направлялся в Россию.

Во время проверки документов пограничники установили, что он, согласно постановления суда, должен находится под домашним арестом по месту жительства в Киеве.

Иностранца подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст.149 УК «Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека».

Пограничники задержали правонарушителя и проинформировали об этом представителей Национальной полиции, которым впоследствии и передали мужчину.

Источник:   Госпогранслужба
 Тэги:  пограничники, харьков
 
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