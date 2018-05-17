17.05.2018 14:42

Информация о заминировании четырех бизнес-центров в Харькове не подтвердилась

Всего эксперты осмотрели 20500 кв. метров помещений и прилегающей территории, эвакуировали 953 гражданина. Никаких взрывчатых веществ не обнаружено.



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Напомним, что 17 мая около 9:30 в Главное управление Национальной полиции в Харьковской области поступило сообщение о закладке взрывчатки в помещениях бизнес-центров на улицах Академика Проскуры, Свободы, Алчевских и Богдана Хмельницкого.

Для проверки сообщений на места происшествий выезжали следственно-оперативные группы, кинологическая служба, эксперты-криминалисты и взрывотехники.

Полицейские провели тщательный осмотр указанных учреждений и прилегающей территории.

Из здания на улице Академика Проскуры были эвакуированы 100 человек, осмотрено около 4500 кв. метров территории.

В бизнес-центре на улице Алчевских осмотрено 18 офисов общей площадью 3000 кв. метров, эвакуированы 53 человека.

С офисного здания на улице Свободы эвакуированы 600 человек, осмотрено более 7000 кв. метров общей площади. Движение транспорта по указанным адресам не перекрывалось.

Из здания на улице Богдана Хмельницкого правоохранители эвакуировали 200 человек. Осмотрено 4500 кв. метров помещений и 1500 кв. метров прилегающей территории. Движение транспорта перекрывалось с 10:40 до 11:40.

В ходе осмотров никаких взрывных устройств или опасных веществ, правоохранители не обнаружили. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований. Принимаются меры по установлению лица, сделавшего ложное сообщение о минировании.