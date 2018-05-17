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17.05.2018  16:15   

В Харькове задержан мужчина, который продавал гранаты

Во время проведения следственных действий работники Киевского отдела полиции задокументировали два факта незаконного сбыта гранат.


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В апреле работники полиции получили оперативную информацию о том, что 45-летний житель Харьковской области занимается продажей взрывоопасных предметов на территории Киевского района.

В ходе оперативно-следственных действий полицейские установили, что в конце апреля мужчина сбыл за 1500 гривен ручную осколочную гранату РГД-5, которая согласно заключению судебной взрывотехнической экспертизы является взрывным устройством и пригодна к взрыву. Второй факт был зафиксирован 16 мая - по той же цене он продал еще одну гранату.

Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Кроме указанных боеприпасов, у мужчины из дома изъято сигнальную ракетницу.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет. В отношении мужчины решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Следственные действия продолжаются.

Источник:   Полиция Харьковщины
 Тэги:  граната, мужчина, торговля, харьков, полиция
 
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