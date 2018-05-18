18.05.2018 10:26

Возле Мемориала – ДТП

Авария произошла после девяти часов утра 18 мая на перекрестке улицы Рудика и Белгородского шоссе.



// Патрульная полиция

По предварительной информации, водитель автомобиля Opel выехал на регулируемый перекресток на запрещающий (красный) сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем Mazda, который двигался на зеленый сигнал светофора.



На водителя автомобиля Opel патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.

Вину водителя определит суд.