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18.05.2018  10:26   

Возле Мемориала – ДТП

Авария произошла после девяти часов утра 18 мая на перекрестке улицы Рудика и Белгородского шоссе.


// Патрульная полиция

По предварительной информации, водитель автомобиля Opel выехал на регулируемый перекресток на запрещающий (красный) сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем Mazda, который двигался на зеленый сигнал светофора.

На водителя автомобиля Opel патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.

Вину водителя определит суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
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