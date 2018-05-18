Возле Мемориала – ДТП

Авария произошла после девяти часов утра 18 мая на перекрестке улицы Рудика и Белгородского шоссе.
По предварительной информации, водитель автомобиля Opel выехал на регулируемый перекресток на запрещающий (красный) сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем Mazda, который двигался на зеленый сигнал светофора.
На водителя автомобиля Opel патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.
Вину водителя определит суд.
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