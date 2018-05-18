18.05.2018 11:22

Мошенница сняла золотые сережки с пятилетнего ребенка

За совершение мошеннических действий сотрудники уголовного розыска Богодуховского отдела полиции задержали 39-летнюю харьковчанку.



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В дежурную часть районной полиции поступило заявление от 33-летнего жителя Богодухова. Мужчина рассказал о том, что 11 мая неизвестная женщина обманом завладела золотыми сережками его 5-летней дочери.

Правоохранители разыскали и задержали злоумышленницу. Ею оказалась 39-летняя женщина, которая ранее уже совершала аналогичные преступления на территории Новобаварского, Холодногорского и Люботинского районов Харьковщины.

Установлено, что девочка шла со своим 13-летним братом по улице города. К детям подошла незнакомая женщина, которая начала любоваться золотыми серьгами потерпевшей. Злоумышленница попросила девочку снять свои украшения. Свои действия женщина объяснила желанием ближе рассмотреть серьги, поскольку хочет такие же купить своей дочери. После того, как ребенок отдал их, мошенница исчезла в неизвестном направлении.

В настоящее время злоумышленнице сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Женщине грозит до 3 лет лишения свободы.

В настоящее время устанавливается ее причастность к совершению аналогичных преступлений в других районах города и области.

Следствие продолжается.