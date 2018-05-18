Охотники за металлом громили многоэтажку на Салтовке (ФОТО)

Полицейские задержали двух мужчин за кражу металлических изделий.
В полицию обратилась жительница дома. Она рассказала, что неизвестные срывают пожарные решетки с окон в подъезде.
Участковый задержал злоумышленников на месте преступления. Ими оказались 24 и 32-летние мужчины, у которых был полный мешок металлических решеток.
Вещественные доказательства изъяты.
Следователем Киевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Мужчинам грозит до 3 лет лишения свободы.
Следствие продолжается.
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