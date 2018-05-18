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18.05.2018  12:08   

Пограничники «Казачьей Лопани» задерживают украинцев без документов

Двух мужчин без документов задержали возле государственной границе в течение последних суток.


// Госпогранслужба

Почти в полночь от участкового инспектора пограничной службы поступила информация о движении неизвестного в направлении государственной границы. С помощью современной системы видеонаблюдения правоохранители установили точное место нахождения лица, после чего на указанный направление выдвинулся пограничный наряд. Прибыв на место, пограничники задержали мужчину. Он пытался незаконно пересечь границу из Украины в Россию. Документов, удостоверяющих личность при себе не имел. По словам задержанного он является гражданином Украины.

Также, вчера на участке ответственности этого же подразделения, в пограничной полосе, пограничниками был задержан мужчина без документов. По его словам, он является гражданином Украины.

В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению лиц задержанных. За нарушение законодательства Украины по пограничным вопросам мужчинам грозит административная ответственность.

Источник:   Восточное региональное Управление ГНСУ
 Тэги:  нелегал, пограничники, харьков
 
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