18.05.2018 12:31

Полиция вернула домой необычного ребенка

Малолетняя девочка гуляла по улицам города. Никаких противоправных действий в отношении нее совершено не было.



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Сообщение о том, что пропала 12-летняя девочка, поступило в Киевский отдел полиции 16 мая около 19.00. Пока мать была занята домашними делами, девочка убежала. Ребенок страдает психическим заболеванием и нарушениями речи и слуха, поэтому ей не позволяют выходить на улицу самостоятельно. Несмотря на это, девочка уже неоднократно убегала из дома.

На поиски ребенка был ориентирован личный состав полиции.

За несколько часов девочку обнаружили возле станции метро «Холодная Гора». Никаких противоправных действий в отношении нее совершено не было.

Психолог и представители социальных служб провели профилактическую беседу с ребенком.

В отношении матери малолетней составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.