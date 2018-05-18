18.05.2018 13:01

Пенсионерку избили и требовали деньги в собственном доме

За совершение разбоя работники Барвенковского отделения полиции задержали 22-летнего жителя поселка Ивановка.



// Нацполиция

Около десяти часов вечера 12 мая в дом 78-летней женщины проник парень. Угрожая ножом, он избил женщину и ребовал денег, Ничего не получив, злоумышленник скрылся.



14 мая о происшествии в полицию сообщила дочь пострадавшей.



В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские разоблачили в преступлении 22-летнего безработного мужчину.



По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до от 7 до 12 лет тюремного заключения.



Мужчине сообщено о подозрении в совершении разбоя. Он задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.