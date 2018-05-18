18.05.2018 14:01

13-летняя дочь поссорилась с матерью и сбежала в Харьков

Полицейские разыскали подростка и вернули домой.



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17 мая около 13.00 в дежурную часть Великобурлукского отделения полиции поступило сообщение от 53-летней жительницы села Андреевка. Женщина сообщила, что 16 мая ее дочь ушла из дома на учебу в школу и не вернулась.

Работники полиции нашли пропавшую в Харькове. 13-летняя девушка объяснила полицейским, что ушла из дома после ссоры с матерью. Она находилась у своей знакомой в Харькове. За время отсутствия с ней никаких противоправных действий не произошло.

С девушкой полицейские провели профилактическую беседу. В отношении матери составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.