13-летняя дочь поссорилась с матерью и сбежала в Харьков

Полицейские разыскали подростка и вернули домой.
17 мая около 13.00 в дежурную часть Великобурлукского отделения полиции поступило сообщение от 53-летней жительницы села Андреевка. Женщина сообщила, что 16 мая ее дочь ушла из дома на учебу в школу и не вернулась.
Работники полиции нашли пропавшую в Харькове. 13-летняя девушка объяснила полицейским, что ушла из дома после ссоры с матерью. Она находилась у своей знакомой в Харькове. За время отсутствия с ней никаких противоправных действий не произошло.
С девушкой полицейские провели профилактическую беседу. В отношении матери составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Звезды советуют потратить день на домашние дела или проекты, не предполагающие глубоких эмоций, особенно негативных.
И суббота, и воскресенье будут преимущественно пасмурными. Кратковременные дожди с грозой продолжат захватывать врасплох.
Ежегодно 20 мая в Украине отмечается День банковского работника.
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