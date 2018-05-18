Главная Новости Криминал и происшествия 13-летняя дочь поссорилась с матерью и сбежала в Харьков
18.05.2018  14:01   

13-летняя дочь поссорилась с матерью и сбежала в Харьков

Полицейские разыскали подростка и вернули домой.


// Facebook

17 мая около 13.00 в дежурную часть Великобурлукского отделения полиции поступило сообщение от 53-летней жительницы села Андреевка. Женщина сообщила, что 16 мая ее дочь ушла из дома на учебу в школу и не вернулась.

Работники полиции нашли пропавшую в Харькове. 13-летняя девушка объяснила полицейским, что ушла из дома после ссоры с матерью. Она находилась у своей знакомой в Харькове. За время отсутствия с ней никаких противоправных действий не произошло.

С девушкой полицейские провели профилактическую беседу. В отношении матери составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  пропал без вести, полиция, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
18.05 Криминал и происшествия Полиция вернула домой необычного ребенка 17.05 Криминал и происшествия Пропавшую из психоневрологического интерната пациентку нашли в Донецкой области 11.05 Власть Полицейские вернули домой пропавшего пенсионера
 
 

Видео

В Харькове прошла выездная коллегия Минсоцполитики при участии Владимира Гройсмана
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 