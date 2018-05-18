18.05.2018 15:01

Житель Харьковщины привез из зоны боевых действий опасные сувениры (ФОТО)

Полицейские изъяли у мужчины боеприпасы, которые он хранил дома.



// Нацполиция

В ходе проведения операции «Оружие и взрывчатка» участковые офицеры Балаклейского отдела полиции обнаружили у 54-летнего жителя села Вербовка 30 патронов различного калибра к огнестрельному оружию и металлический предмет в виде шара.



Запрещенные предметы полицейские изъяли из дома мужчины во время проведения санкционированного обыска.



Гражданин сообщил, что недавно вернулся из зоны проведения боевых действий на востоке страны.



Во время прохождения службы он собрал патроны и привез домой.



Однако, с какой целью хранил дома боеприпасы, объяснить не смог.



Изъятое направлено на экспертизу.



По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание от 3 до 7 лет лишения свободы.



