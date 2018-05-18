На Харьковщине мужчина обокрал домовладение односельчанина

Работники Великобурлукского отделения полиции оперативно задержали за совершение преступления 34-летнего жителя села Ольховатка.
В полицию поступило сообщение от 38-летнего жителя района. Мужчина рассказал о том, что неизвестные похитили бензопилу из незапертого дома.
Участковые установили причастность 34-летнего местного жителя к совершению преступления.
Мужчина не стал отрицать своей вины.
Вещественные доказательства изъяты.
Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
Следствие продолжается.
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