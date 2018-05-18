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18.05.2018  18:01   

На Харьковщине мужчина обокрал домовладение односельчанина

Работники Великобурлукского отделения полиции оперативно задержали за совершение преступления 34-летнего жителя села Ольховатка.


// Нацполиция

В полицию поступило сообщение от 38-летнего жителя района. Мужчина рассказал о том, что неизвестные похитили бензопилу из незапертого дома.

Участковые установили причастность 34-летнего местного жителя к совершению преступления.

 Мужчина не стал отрицать своей вины.

 Вещественные доказательства изъяты.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Следствие продолжается.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  кража, полиция, харьков
 
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