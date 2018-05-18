На Дергачевщине сын обокрал собственную мать

В совершении кражи работники местной полиции разоблачили 31-летнего жителя поселка Слатино. Своими действиями злоумышленник причинил материальный ущерб на сумму около 2 тысяч гривен.
С заявлением о краже в Дергачевский отдел полиции обратилась 56-летняя женщина. Она рассказала о том, что с бытового помещения на территории ее домовладения исчезли 9 листов гипсокартона.
Полицейские оперативно установили лицо, причастное к совершению уголовного преступления. Им оказался 31-летний сын заявительницы, который нигде не работает и имеет алкогольную зависимость.
В настоящее время полицейские устанавливают местонахождение вещественных доказательств, которые злоумышленник успел продать и потратить на спиртное.
Следователями Дергачевского отдела полиции сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
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