Полицейские изъяли у мужчины наркотики

В доме 32-летнего жителя поселка Андреевка оперуполномоченные Балаклейского отдела полиции обнаружили три бутылки с наркотическим веществом.
Во время проведения санкционированного обыска жилья мужчины сотрудники уголовного розыска изъяли бутылки с жидкостью коричневого цвета с характерным запахом растворителя, общим весом около 300 граммов. По словам хозяина дома, изъятым веществом является опий. Наркотики мужчина изготовил для собственного потребления без цели сбыта.
Как выяснилось, злоумышленник ранее привлекался к уголовной ответственности и был судим за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.
Изъятое направлено на исследование.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 309 (незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет. Следственные действия продолжаются.
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