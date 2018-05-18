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18.05.2018  17:01   

Полицейские изъяли у мужчины наркотики

В доме 32-летнего жителя поселка Андреевка оперуполномоченные Балаклейского отдела полиции обнаружили три бутылки с наркотическим веществом.


// Нацполиция

Во время проведения санкционированного обыска жилья мужчины сотрудники уголовного розыска изъяли бутылки с жидкостью коричневого цвета с характерным запахом растворителя, общим весом около 300 граммов. По словам хозяина дома, изъятым веществом является опий. Наркотики мужчина изготовил для собственного потребления без цели сбыта.

Как выяснилось, злоумышленник ранее привлекался к уголовной ответственности и был судим за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

Изъятое направлено на исследование.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 309 (незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет. Следственные действия продолжаются.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  наркотики, полиция, харьков
 
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