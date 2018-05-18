ДТП с переворотом на Холодной Горе (ФОТО)

Авария произошла около четырех часов дня на перекрестке улиц Холодногорская и Верхнегиевская.
Там столкнулись автомобили ВАЗ-21114 и Toyota Camry, сообщили в пресс-службе патрульной полиции.
В результате ДТП медики госпитализировали в больницу водителя автомобиля ВАЗ-21114.
Обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа.
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Ежегодно 20 мая в Украине отмечается День банковского работника.
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