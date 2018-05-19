19.05.2018 10:55

Харьковчанин задержан за нанесение смертельных повреждений знакомому

58-летний гражданин до смерти забил мужчину после совместного распития спиртных напитков.



// Нацполиция

Тело 63-летнего погибшего с многочисленными травмами было обнаружено в конце марта в частном доме на улице Галинской.



Как выяснилось, в тот день пострадавший пришел в гости к своему знакомому. Мужчины вместе распивали алкоголь. Внезапно между ними возникла драка. Хозяин дома нанес мужчине более пятнадцати ударов ногами по туловищу. От полученных повреждений харьковчанин умер.



Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 7 до 10 лет лишения свободы. Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого.