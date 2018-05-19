Ночью жильцы дома на Багратиона спасались от пожара по автолестнице (ВИДЕО, ФОТО)

Во время пожара в многоквартирной двухэтажке спасены трое и эвакуировано одиннадцать человек.
19 мая в 3:45 поступило сообщение о пожаре в двухэтажном многоквартирном жилом доме по улице Багратиона, 11/54.
К месту происшествия немедленно выехало 3 отделения службы спасения с 11-й и 8-й Государственных пожарно-спасательных частей на автоцистернах в составе 15 спасателей.
На момент их прибытия горели домашние вещи в квартире на первом этаже. Площадь пожара составляла около 12 кв.м.
Опасный дым представлял угрозу жителям дома, поэтому руководитель тушения пожара немедленно организовал их спасения и эвакуации.
Со второго этажа по пожарной лестнице были спасены 3 человека. Кроме того, на свежий воздух пожарные вывели еще 11 человек.
Пожар локализован в 4:13 и в 5:57 ликвидирован полностью. Причина возникновения пожара выясняется. Жертв и пострадавших нет.
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