Главная Новости Криминал и происшествия На выезде из Харькова водители не поделили трассу и устроили стрельбу (ФОТО)
20.05.2018  13:18   

На выезде из Харькова водители не поделили трассу и устроили стрельбу (ФОТО)

Один из участников события получил непроникающие ранения из травматического пистолета. 48-летнего пострадавшего доставили в Харьковскую клиническую больницу скорой и неотложной помощи с ранениями живота и бедра.


// Нацполиция

19 мая около 22.00 в Киевский отдел полиции поступило сообщение о драке между двумя мужчинами на окружной дороге, по лице Академика Синельникова.

По адресу выехал наряд полиции. Выяснилось, что конфликт произошел между двумя водителями во время движения автомобилей. Мужчины остановились на дороге и между ними завязалась драка. В результате 35-летний харьковчанин сделал несколько выстрелов из травматического пистолета в сторону оппонента.

С места происшествия изъяты гильзы от оружия, травматический пистолет и разрешение на его ношение.

По данному факту следователем Киевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание от 3 до 7 лет лишения свободы.



 

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  стрельба, розыск, фоторобот, полиция, харьков
 
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