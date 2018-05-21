21.05.2018 10:31

Полицейские оперативно разыскали пропавших детей

События произошли в Великобурлукском и Чугуевском районах Харьковской области.



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За помощью в Великобурлукское отделения полиции обратилась опекун детского дома семейного типа. Женщина сообщила о том, что 19 мая 15-летняя девочка ушла на прогулку и не вернулась домой. Со слов заявительницы, раньше ребенок неоднократно самовольно покидала семью и всегда возвращалась. Девушка имеет психологическое расстройство и состоит на учете у психиатра.

После проведения поисковых действий работники полиции быстро разыскали несовершеннолетнюю. Она находилась на школьном дворе в селе Рубленое. Причину своего поведения объяснить не смогла. Никаких событий криминального характера с ребенком не случилось.

20 мая на линию «102» поступило сообщение от жителя Чугуевского района. Он сообщил, что накануне вечером его 11-летний сын ушел из дома играть в футбол и не вернулся. Ранее из дома мальчик не уходил. В ходе проведения розыскных мероприятий сотрудники Чугуевского отдела полиции установили местонахождение пропавшего. Как выяснилось, он остался ночевать у друга. Сейчас ребенок в удовлетворительном состоянии находится дома.



Работники полиции провели с детьми профилактические беседы по недопущению подобных случаев в будущем. В отношении взрослых составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.