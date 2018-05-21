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21.05.2018  10:38   

Под Харьковом объявили в розыск опасного преступника (ФОТО)

Сотрудники Боровского отделения полиции разыскивают за совершение грабежа и ряда краж из домовладений граждан Трояновского Виктора Николаевича, 1970 года рождения.


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На вид Трояновскому 37 лет, рост 180 см, худощавого телосложения.

«Работники Боровского отделения полиции обращаются к гражданам, которые владеют какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого с просьбой сообщить по телефонам: 102, (057) 59-6-13-46, 066-956-12-27 или другим удобным для вас способом», – говорится в сообщении Нацполиции.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  розыск, уход, полиция, харьков
 
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